Koronavirüs Çin laboratuvarından sızdı iddiası! İtalya suçladı

İTALYA'nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, Çin'in koronavirüs salgınını örtbas etmeye çalışarak, insanlık suçu işlediğini ifade etti. İddiaya göre virüs Çin'deki bir laboratuvardan sızdı.

Abone ol

Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınında vaka sayısının 80 bin 589'a ulaştığı İtalya'da, ana muhalefet partisi başkanı ve eski başbakan Matteo Salvini, Çin'i koronavirüs salgınını örtbas ederek insanlık suçu işlediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Salvini, Çin'in koronavirüs salgınını 3 hafta geç Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bildirdiğini, ve doğru hikayeyi anlatmadığını belirterek insanlık suçu işlediğini ifade etti. Salvini paylaşımlarında Çin’in, İtalya'ya yaptığı yardımlar nedeniyle eleştirileri saptırmaya çalıştığını iddia etti.

İtalya'da son koronavirüs rakamları İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle 8 bin 215 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 80 bin 589'a ulaştı.

Virüs Çin laboratuvarından sızdı deniyor

Yeni tip koronavirüsün doğal yolla mı ortaya çıktığı yoksa laboratuvar ortamında mı üretildiği tartışmaları ortaya çıkan bir belgeselle kafa karıştırdı. Salgının başladığı Wuhan şehrinde, yeni tip patojenlerin incelendiği maksimum güvenlik seviyesinde bir virüs araştırma merkezinin bulunduğu ortaya çıktı.

Çinli yetkililer PT4 (en üst seviye) güvenlik seviyesindeki laboratuvarda SARS virüsünün incelendiğini açıklarken, bu merkezden daha önce 4 kez SARS virüsünün sızdığı ve laboratuvarın aslında çok da güvenli olmadığı öğrenildi..



5 yıl önce yayınlanan belgesel

La Repubblica'da yer alan habere göre; İtalya'da ortaya çıkan ve devlet televizyonu RAI'ye konu olan eski bir belgesel ise Kovid-19'un Wuhan'daki laboratuvarda üretilmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi. 2015 yılında İtalyan televizyon programı Tgr Leonardo'da yayınlanan belgesel Wuhan Üniversitesi ve Kuzey Carolina Üniversitesi'nin ortaklaşa yaptığı çalışmada Çinli bilim adamlarının yarasa ve farelerden bulaşan akciğerlerde büyük tahribata yol açan bir süpervirüs üzerine çalıştıklarını duyurmuştu.



"Tüm dünya için büyük risk taşıyor"

Belgeselde Çin laboratuvarlarında geliştirilen yeni tip virüs için şu ifadeler kullanıldı: "Bir grup Çinli bilim adamı yarasalardan aldıkları bir proteinini SARS virüsü üzerine aşılıyorlar. Böylelikle yeni tip bir SARS virüsü geliştiriyorlar. Vücudumuzda bulunan Shc 14 molekülü yeni tip koronavirüsün solunum yolları hücrelerimize saldırmasını sağlıyor. Ayrıca bu yeni geliştirilen virüs bir aracıya gerek duymadan direkt olarak yarasalardan insanlara geçebiliyor. Çinli bilim adamları virüsü, gelecekte SARS benzeri olası bir salgın hastalığın oluşması durumuna karşı tedbir amaçlı olarak geliştirdiklerini söylüyorlar. Ama virüsün yayılma ihtimali ve oluşturacağı olası fayda oranları hesaplanmadan yapılan bu deney tüm dünya için büyük risk taşıyor."