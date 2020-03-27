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Sosyal medya 2 yaşındaki Alara Elif'i konuşuyor

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü,  2 yaşındaki kızı Alara Elif'in, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" çağrısını paylaştı

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından, sağlık çalışanı babası, Kovid-19 ile mücadele eden 2 yaşındaki Alara Elif Baş'ın vatandaşlara çağrı yaptığı videoyu paylaştı.

Baş, videoda vatandaşlara, "Babam sizi sevdiklerinize kavuşturmak için fedakarca çalışıyor. Siz de beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın." çağrısında bulundu.

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