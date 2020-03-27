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Türkiye'nin koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak Mustafa Varank açıkladı

Koronavirüs dünyada da Türkiye'de can almaya devam ediyor. Koronavirüs aşısının ne zaman çıkacağı merak edilirken Sanayi ve Teknolaji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Varank 9 ay gibi bir sürede netice almayı hedeflediklerini söyledi.

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Türkiye'de 75 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknolaji Bakanı Mustafa Varank, "Aşı çalışmaları hangi aşamada?" sorusuna "Çalışıyoruz, hedefimiz 9 ay gibi sürede netice almak." cevabını verdi.

Sanayi ve Teknolaji Bakanı Mustafa Varank, gündeme dair açıklamalarda bulundu. A Haber'e konuk olan Sanayi ve Teknolaji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Aşı çalışmaları hangi aşamada?

Çalışıyoruz, hedefimiz 9 ay gibi sürede netice almak. Alt platform çok yoğun bir şekilde çalışıyor. AR-GE bütçemizin tamamını bu iş için kullanmaya hazırız.

Yerli solunum cihazı

Bu cihazları üretebilmemiz bizim açımızdan çok stratejik. Seri üretim için uluslararası bir firmamız ile görüştük. Seri üretim için Arçelik çalışmalara başladı.Hedefimiz 15 Nisan itibariyle teslim etmeye başlamak.

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