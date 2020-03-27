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Elon Musk'ın Amber Heard ile asansör kaçamağı kameralara yansıdı

Dünya'da teknoloji denilince akla gelen ilk isimlerden Elon Musk, oyuncu Amber Heard ile asansörde birbirlerine sarılırken görüntülendi. O görüntüler İngiliz basınına sızdı.

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Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp’in bir zamanlar eski eşi oyuncu Amber Heard ile yaşadığı evde, Heard ile Elon Musk’ın kaçamağını belgeleyen anlar İngiliz Gazetesi Daily Mail basınına sızdı. Heard ve Musk, asansörde görüntülendi.

Elon Musk ile ABD’li oyuncu Amber Heard’ın yaşadığı kaçamak anları İngiliz medyasından Daily Mail flaş haber duyurusuyla servis etti. Habere göre Amber Heard, bir zamanlar Amerikalı oyuncu Johnny Depp’le yaşadığı Los Angeles şehrindeki çatı katı evindeki asansörde milyarder girişimci Elon Musk’a sarılırken görüntülendi. 

Elon Musk aralarını açmadığını söyledi

Heard ve Musk’ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Musk’ın buluşmaya başlayana kadar Heard ile Depp’in zaten ayrılmış olduğu konusunda ısrarcı olduğu ve ikilinin arasını kendisinin açmadığını ileri sürdüğü belirtildi. Öte yandan ABD’li oyuncu Depp ise 2015’te Heard ile olan evliliklerinin birinci ayında Heard ile Musk’ı ilişki yaşamakla suçluyor.

Elon Musk bir de bebek bekliyor

Tesla'nın ve SpaceX'in kurucusu olan milyarder girişimci Elon Musk ve sevgilisi olan 31 yaşındaki Grimes ile geçtiğimiz hafta bebek bekledikleri belirtilmişti.

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