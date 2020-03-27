Son dakika! 8 ülkede 50 Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 8 farklı ülkede yaşayan 50 Türk vatandaşının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. Türkiye'de de 75 kişi hayatını kaybederken, koronavirüslü hasta sayısı 3 bin 629'a yükseldi.

Türkiye'de ölenlerin sayısı 75'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 16 hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bugüne kadar koronadan ölenlerin sayısı 75'e çıktı. 1196 yeni koronavirüs tanısı konulurken toplam sayı 3629'a yükseldi.

8 ülkede 50 vatandaşımız öldü 151 vatandaşımız pozitif

Kıran, Dışişleri Bakanlığı Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarıyla ilgili soru üzerine Kıran, "Maalesef sayı artıyor. Bugün itibarıyla bize intikal eden bilgilere göre 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde sonuçları pozitif çıkan vatandaşımız var. 151 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Cenazeleriyle yakından ilgileniyoruz

Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yardıma ihtiyacı olan vatandaşların durumlarıyla bizzat ilgilendiğini, cenazelerin defninden Türkiye'ye ulaştırılmasına kadar her süreci yakından takip ettiğini aktardı. Kıran, "Bu vesileyle gerek ülkemizde gerek yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyoruz." dedi.