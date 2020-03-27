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Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı

Ramazan bayram ikramiyelerinin ödenmesi öne alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ''Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak." açıklamasını yaptı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgınına ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Kısa Çalışma Ödeneğinde gün sayısını 450’ye indirdik.Kısa Çalışma Ödeneği'nde bugün 4 gün. İşletmeler başvuruyor. 7 bine yakın firmamız başvurdu.Daha çok imalat sektöründen başvuru oldu.Ramazan bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayrının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak.

Cumhurbaşkanı da duyurmuştu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs zirvesi sonrası ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan emeklilerin bin liralık bayram ikramiyeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." dedi.

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