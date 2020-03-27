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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberi sonrası Sağlık Bakanı Matt Hancock'un koronavirüse yakalandığı belirtildi.

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Koronavirüs hakkındaki 'umursamaz' açıklamalarıyla tartışma başlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüse yakalandığı haberi gündemdeki yerini korurken Sağlık Bakanı Hancock'un da koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif olarak sonuçlandığı açıklandı.

Büyük çaplı önlemlere neden yok demişti

Johnson, 'sürü bağışıklığı' fikrini ortaya atmış ve hastalığın bağışıklığı az olan vatandaşları etkileyeceği için büyük çaplı önlemlere neden olmadığını söylemişti.

"Şimdi kendimi tecrit ediyorum"

Twitter'dan bir video ile duyuru yapan Başbakan Johnson, Şu ifadeleri kullanmıştı: Son 24 saat içinde hafif semptomlar geçirdim ve koronavirüs için testim pozitif çıktı. Şimdi kendimi tecrit ediyorum, ancak bu virüsle savaşırken hükümete liderlik yapmaya video konferans yoluyla devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz.

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