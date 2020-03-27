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Oğluna sarılamayan doktor gözyaşlarına boğuldu

Koronavirüsle mücadelede canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarının yaşadığı olaylar duygulandırıyor. Suudi Arabistan'da oğluna sarılmayan bir doktor gözyaşlarına boğuldu.

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Koronavirüs vaka sayısının 700'e dayandığı ülkede görevli bir doktor, yoğun mesaisinin ardından döndüğü evinde gözyaşlarına boğuldu. Virüsün çıkmadığı ülke neredeyse kalmadı. Vaka sayısı 600 bine yaklaştı, 24 bin 862 kişi de koronadan hayatını kaybetti.Virüsle mücadelenin arttığı ülkelerden Suudi Arabistan'da ise 21 gün kısmi sokağa yasağı sürüyor.

Vaka sayısı artıyor

Ülkede vaka sayısı günbegün artarken, sağlık çalışanları da mesaisini fazlalaştırdı.Sosyal medyaya düşen bir video, Suudi Arabistan'da koronanın ne kadar üzücü sonuçlara yol açtığını gösterir nitelikte...

Oğluna sarılamayan doktor gözyaşlarına boğuldu

Suudi bir doktor, yoğun mesaisinin ardından eve geldiğinde oğlu kendisine doğru koşuyor. Koronavirüs yüzünden oğluna sarılamayan doktor, çocuğuna uzak durmasını söylüyor. O anlarda ise gözyaşlarına boğuluyor.

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