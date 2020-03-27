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Mısır'da sağlık çalışanları hastaneden kaçtı

MISIR'da koronavirüsle mücadelede çeşitli önlemler alınırken, sağlık çalışanları ekipman eksikliği nedeniyle hastaneleri terk etmeye başladı.

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Mısır'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'i geçerken, vaka sayısını ise 360'ı geçmişti.

Virüsün yayılmasını önlemek için ülkede çeşitli önlemler alınırken, son olarak ülke genelinde 19.00-06.00 saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

Sağlık çalışanları hastaneleri terk etti

Büyük şehirler dışındaki hastanelerde tedbir ve ekipman eksikliği paniğe sebep olurken, sağlık çalışanları ise salgınla mücadele etmeyi bırakıp hastanelerden kaçmaya başladı.

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