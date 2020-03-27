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Rize'de bir belde ve 4 köy karantinaya alındı! Giriş çıkışlar kapatıldı

RİZE 'den bir son dakika haberi geldi. Rize'de koronavirüs nedeniyle bir belde ile 4 köy karantinaya alındı. Rize merkeze bağlı Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel corona virüsü vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alındı.

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Rize İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup, giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir.

Giriş çıkışlar kapatıldı

Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir. Ayrıca çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır.

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