HABER /  POLİTİKA
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Yavaş’tan sağlık çalışanlarına destek! 100 yataklı öğrenci yurdunu kiraladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu kiralayarak sağlık çalışanlarına tahsis ettiklerini açıkladı.

Abone ol

Koronavirüs salgınıyla canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'dan geldi.

"Tüm sağlık çalışanlarına tahsis ediyoruz"

Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Salgın sürecinde yoğun bir mesai ile çalışan Hacettepe Üniversitesi sağlık personellerinin talepleri doğrultusunda, ilk aşamada 100 yataklı öğrenci yurdu kiralayarak tüm sağlık çalışanlarına tahsis ediyoruz. Fedakâr sağlık personelleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çok Gezenti Burak Akkul ile ilgili flaş gelişme! Ölümcül virüsü alt etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı İngilizler şokta!
Koronavirüs bulunan akciğerin 3D görüntüsü korkuttu
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt bombası! Ali Koç'un planı ortaya çıktı
Can Ataklı'ya neden terbiyesiz dedim Hadi Özışık açıkladı
Koronavirüs Çin laboratuvarından sızdı iddiası! İtalya suçladı
Dünyada yayılan koronavirüs PKK'lı teröristlere de bulaştı
ÖNCEKİ HABERLER
MSÜ ne zaman 2020 MSÜ sınavı saat kaçta yapılacak kaç soru çıkacak?
Burdur'da kereste fabrikasında çalışan kadının kolu koptu
Juventus'un eski başkanı Ronaldo'yu bombaladı
Çorum'da bir şahıs 'koronavirüs salgını var dikkat et' diyen okul müdürünü bıçakladı
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı bin 36'ya yükseldi
12. sınıf müfredat 1. dönem MEB ders konuları neler?
Yorumlar