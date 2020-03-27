Yavaş’tan sağlık çalışanlarına destek! 100 yataklı öğrenci yurdunu kiraladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu kiralayarak sağlık çalışanlarına tahsis ettiklerini açıkladı.

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Koronavirüs salgınıyla canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'dan geldi.

"Tüm sağlık çalışanlarına tahsis ediyoruz"

Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Salgın sürecinde yoğun bir mesai ile çalışan Hacettepe Üniversitesi sağlık personellerinin talepleri doğrultusunda, ilk aşamada 100 yataklı öğrenci yurdu kiralayarak tüm sağlık çalışanlarına tahsis ediyoruz. Fedakâr sağlık personelleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.