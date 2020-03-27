Çok Gezenti Burak Akkul ile ilgili flaş gelişme! Ölümcül virüsü alt etti

5 semptondan 4'ünü alt etti

Zor günleri geride bırakmaya başlayan Burak Akkul'dan gelen güzel haber sevenleriyle birlikte tüm Türkiye'yi heyecanlandırdı. 5 semptomdan 4'ünün geçtiği sadece bir belirtinin kaldığı onun da bu süre içinde kaybolacağı belirtildi.