Çok Gezenti Burak Akkul ile ilgili flaş gelişme! Ölümcül virüsü alt etti
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisine devam edilen Çok Gezenti programı sunucusu Burak Akkul, ölümcül virüsü yendi.
Yoğun bakımda tedavi gören Çok Gezneti Burak'tan sonunda çok güzel haber geldi. Ünlü Sunucu Burak Akkul'un ölümcül virüsü yenmesi korku yaşayan herkese umut oldu.
Yurt dışından gelmişti
Teve 2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti programı sunucusu Burak Akkul, yurt dışından döndükten sonra koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
5 semptondan 4'ünü alt etti
Zor günleri geride bırakmaya başlayan Burak Akkul'dan gelen güzel haber sevenleriyle birlikte tüm Türkiye'yi heyecanlandırdı. 5 semptomdan 4'ünün geçtiği sadece bir belirtinin kaldığı onun da bu süre içinde kaybolacağı belirtildi.
Bir hayli bitkindi
Tedavisinde yeni gelen ilaçların kullanıldığı bilgisine ulaşılan Burak Akkul, kötü günleri geride bırakıyor. Zira yayınladığı en son görüntülerde bir hayli bitkin ve üzgündü.