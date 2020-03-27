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Loris Karius'a Bundesliga'dan sürpriz talip

Sezon sonunda Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanan Loris Karius ile ülkesinin takımlarından Hertha Berlin ilgileniyor.

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Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius'un sözleşmesi sezon sonunda doluyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da istikrarlı bir grafik çizemeyen Alman kaleci ile yola devam etmeyeceklerinin sinyallerini vermişti.

Hertha Berlin istiyor
Alman basınından 26 yaşındaki eldivenle ilgili sürpriz bir iddia geldi. Sport 1'de yer alan habere göre Alman ekibi Hertha Berlin transferde 1 numaralı hedef olarak Karius'u belirledi. Yaz transfer döneminde kulübün harekete geçeceği bildirildi.

Kız arkadaşı Berlin'de yaşıyor
Öte yandan siyah-beyazlı file bekçisinin kız arkadaşının da Berlin'de yaşaması nedeniyle Karius'un bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.

Yediği hatalı goller taraftarı kızdırdı
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkan Loris Karius, zaman zaman yediği hatalı gollerle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.

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