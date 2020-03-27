Juventus'un eski başkanı Ronaldo'yu bombaladı

Portekiz'de havuza girerken görüntülenen Cristiano Ronaldo, Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli tarafından sertçe eleştirildi.

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Futbol hayatına Juventus'ta devam eden Cristiano Ronaldo, corona virüs salgını İtalya'da bu kadar büyümeden önce kız kardeşinin doğum günü için memleketi Madeira'ya gitmişti. Ronaldo oradayken patlak veren krizin ardından Portekizli yıldız, kulübü Juventus'a İtalya'ya dönmeyeceğini iletti ve ailesiyle kalmak istediğini bildirmişti.

9 Mart'tan beri memleketinde olan Ronaldo, önceki gün havuza girerken görüntülendi. Juventus'un eski başkanlarından Giovanni Gigli, Ronaldo'nun havuza girmesine oldukça tepkili.

"Juventus'ta işler Ronaldo'nun ayrıldığı zaman karışmaya başladı''

Gigli, "Juventus'ta işler Ronaldo'nun ayrıldığı zaman karışmaya başladı. Ona bu ayrıcalık tanındığı için takımdaki diğer oyuncular da ayrılmak istedi ve bölünme başladı. Böyle olmamalıydı, hepsi karantina altına alınmış olmalıydı.





''Sadece havuz kenarından fotoğraf çektiriyor"

Ronaldo Portekiz'e ailesinin yanında olmak için gideceğini söylemişti. Ama şu an sadece havuz kenarından fotoğraf çektiriyor" dedi.





3 isim Koronaya yakalandı

İtalyan ekibi Juventus'ta Daniele Rugani, Blaise Matuidi ve Paulo Dybala corona virüse yakalanmıştı.