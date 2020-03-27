Burdur'da kereste fabrikasında çalışan kadının kolu koptu

BURDUR'da kereste fabrikasında işçi olarak çalışan Birgül Altındal, kolunu makineye kaptırınca kolu koptu. Sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesiyle Altındal, hemen hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı.

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Burdur'un Bucak ilçesindeki organize sanayi bölgesinde kereste fabrikasında çalışan 37 yaşındaki Birgül Altındal, çok acı bir iş kazası yaşadı.

Mesai arkadaşları son anda kurtardı

Olay, Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nde, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir kereste fabrikasında çalışan Birgül Altındal, sağ kolunu makineye kaptırdı. Kolu parçalanarak kopan Birgül Altındal, mesai arkadaşları tarafından makineden kurtarıldı. Çağrılan 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Altındal, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Birgül Altındal'ın kolunun, parçalandığı için yerine dikilemediği belirtildi. Altındal'ın tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.