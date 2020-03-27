Koronavirüs Kremlin'e de sıçradı Sözcü Dimitry Peskov açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Kremlin'de 1 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kremlin'de çalışan bir personelde koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

"Putin ile teması yok''

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dmitriy Peskov, "Devlet Başkanlığı İdaresi'nde bir koronavirüs vakası olduğunu biliyorum. Bir vakayı doğrulayabilirim ancak ikinci vakayla ilgili bilgim yok." dedi.

Hasta çalışanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le teması olmadığının altını çizen Peskov, "Devlet Başkanı'nın katıldığı tüm etkinliklerin katılımcılarına etkinliklerden önce test yapılmasını öngören önlemlerin doğruluğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Devlet Başkanlığı İdaresi'nde virüsün daha fazla yayılmaması için gerekli tüm sıhhi ve epidemiyolojik önlemler alınıyor." ifadelerini kullandı.

Gereken önlemleri alıyor

Vladimir Putin'in çalışmayı bırakamadığını ve çalışmaya devam ettiğini kaydeden Peskov, Rus liderin koronavirüsten korunmak için gereken önlemleri aldığını aktardı.