Kahramanmaraş'ta film gibi kovalamaca araçla gölete uçtu 1 ölü

KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerinin 'Dur' uymayan Hasan Çangal ile Yeliz Tıraş kaçmaya başladı. Yeliz Tıraş otoyolda saklanmak için inerken polis ekipleri Hasan Çangal'ı kovalamaya devam etti. Kovalamaca sırasında Çangal, otomobille gölete uçtu. Çangal sabah saatlerinde göletten cansız çıkarıldı.

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Kahramanmaraş'ta gece yarısı meydana gelen olayda, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama yaptıkları Cancık Mağarası mevkisinde Hasan Çangal yönetimindeki 46 BZ 575 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Biri kadın 3 kişin bulunduğu otomobilden kimliği açıklanmayan bir erkek indi. Sonrasında Hakan Çangal, Yeliz Tıraş ile birlikte otomobille kaçmaya başladı. Jandarmanın verdiği bilgi üzerine polis ekipleri otomobilin peşine düştü.

Gizlenmek için çıktığı evin çatısından atladı

Yaşana kovalamaca sırasında uyuşturucu suçundan sabıkalı olduğu ve arama kaydı bulunduğu ortaya çıkan Yeliz Tıraş, otomobilden inip, yaya olarak kaçmaya başladı. Üzerinde ruhsatsız tabanca da bulunan Tıraş, gizlenmek için çıktığı evin çatısından atladı. İki ayağında da kırık olan Tıraş, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yeliz Tıraş, üzerindeki tabancayı araziye attığını söyleyince Polis, tabancayı bulmak için arazide arama çalışması başlattı.

Otomobil gölete uçtu, sabah bulundu

Kaçmaya devam eden Hasan Çangal ise kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybedip, otomobiliyle Aksu Çayı'na uçtu. Suda kaybolan otomobilin bulunması için AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Otomobil, sabah saatlerinde bulundu.

Hasan Çangal boğularak öldü

Hasan Çangal'ın boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil vinç ile sudan çıkarıldı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Çangal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.