Adana'da yarışırken sert kayaya çarptılar ikisi polis üç yaralı

ADANA'da otomobil ile minibüsün canlarını rahatlık sıktı, ikili yarışmaya başladı. O sırada kontrolünü kaybeden minibüs sürücüsü karşıdan gelen sivil polislerin bulunduğu araca çarptı. Yarışan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu iyi.

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Adana'nın Seyhan ilçesinde sürücüleri caddede yarışan minibüs ve otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Kazada, karşıdan gelen sivil polislere ait otomobil de vardı.

Kaza, Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi açıklanmayan 01 HA 154 plakalı minibüs, plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile yarışmaya başladı. Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen sivil polis aracına çarptı. Polis aracı da çarpışmanın etkisiyle duraktan çıkış yapan 01 M 0287 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Yarışan diğer sürücü kaçtı

Minibüsle yarışan otomobilin sürücüsü aracıyla kaza yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, minibüsün sürücüsü ile polis aracında bulunan 2 polisin hafif yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazaya neden olduğu iddia edilen otomobilin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.