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LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı

Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Soru kitapçığı erişime açıldı
LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ilk soru kitapçığını erişime açtı.

Bundan sonra devam edecek
LGS'ye giren öğrenciler için her ay hazırladığı örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, bundan sonra örnek soru kitapçıklarını birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlamaya devam edecek.

Nereden ulaşacaksınız?
LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığına "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

Mart Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soru Kitapçığı için TIKLAYIN

Mart Ayı Sözel Bölüm Örnek Soru Kitapçığı için TIKLAYIN

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılı LGS örnek soru kitapçığı soru ve cevapları Galeriye Gözat
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