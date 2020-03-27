Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılı LGS örnek soru kitapçığı soru ve cevapları
Milli Eğitim Bakanlığınca, koronavirüs tatili nedeniyle sınava girecek öğrencilerin sadece ilk dönem müfredatından sorumlu tutulacakları 7 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) için örnek soru kitapçığı yayımlandı. İşte 2020 LGS örnek soru kitapçığı ve cevap anahtarları...
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı.
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LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ilk soru kitapçığını erişime açtı.
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LGS'ye giren öğrenciler için her ay hazırladığı örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, bundan sonra örnek soru kitapçıklarını birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlamaya devam edecek.
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LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığına "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
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