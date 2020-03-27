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Yapı Kredi Diyarbakır şube müdürü koronavirüsten öldü

Türkiye'de koronavirüsten ölümlerde artış yaşanırken, kamuoyu Yapı Kredi Diyarbakır Ofis şubesi Müdürü Mehmet Beşir Öncel'in koronavirüsten ölüm haberiyle sarsıldı.

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Koronavirüs’e bağlı ölüm haberlerine Yapı Kredi Diyarbakır Ofis şubesi de eklendi. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün tarafından çalışanlara verilen bilgiye göre bankanın Diyarbakır Ofis şubesi Müdürü Mehmet Beşir Öncel hayatını kaybetti.

T24'ün haberine göre Öncel’in ölümü sonrasında Yapı Kredi Ofis şubesi tedbir amaçlı kapatıldı. Şubede görev yapan diğer bankacılar da yakın izlemeye alındı. 

Koronavirüs vakalarında son durum

Koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşmıştı. Buna göre Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 16 hastanın yaşamını yitirdi. Bugüne kadar koronadan ölenlerin sayısı 75'e çıktı. 1196 yeni koronavirüs tanısı konulurken toplam sayı 3629'a yükseldi. 

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