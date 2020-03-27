12. sınıf müfredat değişikliği 1. dönem matematik konuları neler?

Bu sene YKS yani üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için güzel haber geldi. 2020 yılında 25-26 temmuzda yapılacak YKS sınavında 12. sınıfın sadece 1. döneminden sınavda soru çıkacak. Peki YKS sınavı 12. sınıf 1. dönem Matematik ders konuları neler?

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YKS sınavı yani üniversite sınavı bu sene 25-26 Temmuz'da yapılacak. Koronavirüs nedeniyle okula gidemeyen öğrencileri rahatlatacak bilgi ise MEB'den geldi. Yapılan son açıklamaya göre YKS sınavında 12. sınıfın sadece 1. döneminde işlenen derslerden sınavda soru çıkacak. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.

Sadece birinci döneminden sorumlu

12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

YKS, 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

12. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı

Üstel ve Logaritmik FonksiyonlarÜstel Fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu

Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

DizilerGerçek Sayı Dizileri

TrigonometriToplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

DönüşümlerAnalitik Düzlemde Temel Dönüşümler

TürevLimit ve Süreklilik

Anlık Değişim Oranı ve Türev

Türevin Uygulamaları

İntegralBelirsiz İntegral

Belirli İntegral ve Uygulamaları

Analitik GeometriÇemberin Analitik İncelenmesi

12. Sınıf Matematik Temel Düzey Konuları

Denklem ve EşitsizliklerÜslü ve Köklü İfadeler

Bilinçli Tüketici Aritmetiği

VeriVeri Analizi

ÖlçmeÇevre, Alan ve Hacim Ölçme

Katı Cisimler