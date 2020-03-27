12. sınıf müfredat değişikliği 1. dönem matematik konuları neler?
Bu sene YKS yani üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için güzel haber geldi. 2020 yılında 25-26 temmuzda yapılacak YKS sınavında 12. sınıfın sadece 1. döneminden sınavda soru çıkacak. Peki YKS sınavı 12. sınıf 1. dönem Matematik ders konuları neler?Abone ol
YKS sınavı yani üniversite sınavı bu sene 25-26 Temmuz'da yapılacak. Koronavirüs nedeniyle okula gidemeyen öğrencileri rahatlatacak bilgi ise MEB'den geldi. Yapılan son açıklamaya göre YKS sınavında 12. sınıfın sadece 1. döneminde işlenen derslerden sınavda soru çıkacak. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.
Sadece birinci döneminden sorumlu
12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.
YKS, 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.
12. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı
Üstel ve Logaritmik FonksiyonlarÜstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
DizilerGerçek Sayı Dizileri
TrigonometriToplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler
DönüşümlerAnalitik Düzlemde Temel Dönüşümler
TürevLimit ve Süreklilik
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türevin Uygulamaları
İntegralBelirsiz İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları
Analitik GeometriÇemberin Analitik İncelenmesi
12. Sınıf Matematik Temel Düzey Konuları
Denklem ve EşitsizliklerÜslü ve Köklü İfadeler
Bilinçli Tüketici Aritmetiği
VeriVeri Analizi
ÖlçmeÇevre, Alan ve Hacim Ölçme
Katı Cisimler