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Bingöl'de taksiciden ilginç olduğu kadar da başarılı Corona virüs önlemi

BİNGÖL'de taksicilik yapan Eren Oğur, şoför koltuğunun etrafını koronavirüse önlem olarak şeffaf brandayla kapattı. Ayrıca Oğur, müşterilerin alınan önlemi takdirle karşıladıklarını söyledi.

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Bingöl'de taksicilik yapan Eren Oğur, Corona virüsten korunmak için ilginç adımlar attı. Oğur, şoför koltuğunun etrafını şeffaf branda ile kapatarak kendi önlemini almaya çalıştı. Diğer taksicilerden de bu adım gelmeye başladı.

Parayı nasıl alacağını da düşünmüş

Kentte 3 yıldır taksi şoförlüğü yaparak ekmek kazanan Eren Oğur, Corona virüsten korunmak amacıyla aracının şoför koltuğu çevresini şeffaf brandayla kapatıp yolcularla arasına mesafe koydu. Oğur, ayrıca brandaya açtığı bölme ile müşterilerinden aldığı parayı da ayrıca dezenfekte ediyor.

"Müşteriler takdirle karşılıyor"

Önlemler ile hem kendini hem müşterilerini koruduğunu söyleyen Oğur, "Corona virüsten dolayı böyle bir önlem aldık. Sürekli yolcularla iç içeyiz. Bizden onlara, onlardan bizlere bulaşmaması için böyle bir önlem aldık. Bunu gören diğer ticari taksiler de aynı önlemi almaya başladı. Yolcular da iyi karşılıyor, takdir ediyorlar" dedi.

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