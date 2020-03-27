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KKTC’de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı Başbakan Tatar açıkladı

Yavru vatan Kıbrıs'ta corona virüsü salgınının önüne geçmek için hükümet 15 yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Kararı KKTC Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından duyurdu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Dipkarpaz bölgesinde bir servis şoföründe corona virüsü çıkması ile çok sayıda vaka tespiti üzerine 15 yerleşim yerinde 7 gün boyunca tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

KKTC Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlar Kurulumuz, COVID19'a karşı mücadele kapsamında bugün saat 14.00'ten başlamak üzere aşağıda belirtilen yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararını, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak yerleşim yerleri, Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz’dır” ifadelerini kullandı.

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