Fizik konuları 12. sınıf 1. dönem konuları neler müfredat tablosu

Bu sene YKS yani üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için güzel haber geldi. 2020 yılında 25-26 temmuzda yapılacak YKS sınavında 12. sınıfın sadece 1. döneminden sınavda soru çıkacak. Peki YKS sınavı 12. sınıf 1. dönem Matematik ders konuları neler?

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YKS sınavı yani üniversite sınavı bu sene 25-26 Temmuz'da yapılacak. Koronavirüs nedeniyle okula gidemeyen öğrencileri rahatlatacak bilgi ise MEB'den geldi. Yapılan son açıklamaya göre YKS sınavında 12. sınıfın sadece 1. döneminde işlenen derslerden sınavda soru çıkacak. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.

Sadece birinci döneminden sorumlu

12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

YKS, 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

12. Sınıf Fizik Konuları ve Müfredatı

Çembersel HareketDüzgün Çembersel Hareket

Dönerek Öteleme Hareketi

Açısal Momentum

Kütle Çekim Kuvveti

Kepler Kanunları

Basit Harmonik HareketBasit Harmonik Hareket

Dalga MekaniğiDalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

Elektromanyetik Dalgalar

Atom Fiziğine Giriş ve RadyoaktiviteAtom Kavramının Tarihsel Gelişimi

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Radyoaktivite

Modern FizikÖzel Görelilik

Kuantum Fiziğine Giriş

Fotoelektrik Olayı

Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

Modern Fiziğin Teknolojideki UygulamalarıGörüntüleme Teknolojileri

Yarı İletken Teknolojisi

Süper İletkenler

Nanoteknoloji

Laser Işınları