Fizik konuları 12. sınıf 1. dönem konuları neler müfredat tablosu
Bu sene YKS yani üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için güzel haber geldi. 2020 yılında 25-26 temmuzda yapılacak YKS sınavında 12. sınıfın sadece 1. döneminden sınavda soru çıkacak. Peki YKS sınavı 12. sınıf 1. dönem Matematik ders konuları neler?Abone ol
YKS sınavı yani üniversite sınavı bu sene 25-26 Temmuz'da yapılacak. Koronavirüs nedeniyle okula gidemeyen öğrencileri rahatlatacak bilgi ise MEB'den geldi. Yapılan son açıklamaya göre YKS sınavında 12. sınıfın sadece 1. döneminde işlenen derslerden sınavda soru çıkacak. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.
Sadece birinci döneminden sorumlu
12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.
YKS, 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.
12. Sınıf Fizik Konuları ve Müfredatı
Çembersel HareketDüzgün Çembersel Hareket
Dönerek Öteleme Hareketi
Açısal Momentum
Kütle Çekim Kuvveti
Kepler Kanunları
Basit Harmonik HareketBasit Harmonik Hareket
Dalga MekaniğiDalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
Elektromanyetik Dalgalar
Atom Fiziğine Giriş ve RadyoaktiviteAtom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Radyoaktivite
Modern FizikÖzel Görelilik
Kuantum Fiziğine Giriş
Fotoelektrik Olayı
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
Modern Fiziğin Teknolojideki UygulamalarıGörüntüleme Teknolojileri
Yarı İletken Teknolojisi
Süper İletkenler
Nanoteknoloji
Laser Işınları