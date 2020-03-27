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Moussa Sow: Fenerbahçe'nin yeri Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe'yi çok özlediğini söyleyen Moussa Sow, ''Umarım büyük Fenerbahçe geri döner. Fenerbahçe'nin yeri Şampiyonlar Ligi." dedi.

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Fenerbahçe'de 4.5 yıl forma giyerek kulüpte iz bırakan Moussa Sow, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Senegalli golcü, koronavirüs sebebiyle günlerini evinde geçirdiğini söyledi.

"Allah'a şükürler olsun problemim yok''
Durumunun iyi olduğunu belirten Sow, "Allah'a şükürler olsun herhangi bir problemim yok. Ben de şu anda birçok insan gibi karantinadayım, Fransa, Paris'teyim" açıklamasında bulundu.

''Hepimiz karantina altındayız''
"Herkesten evde kalmasını rica ediyorum" diye konuşan Sow, "Hepimiz karantina altındayız. Birçok ülkeye yayılmış bir virüsten bahsediyoruz. Çok kötü bir hastalıkla karşı karşıyayız." dedi.

''Fenerbahçe'nin yeri bende ayrıdır"
Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ve burada geçirdiği dönemden çok keyif aldığını belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Bende gerçekten çok farklı duygular barındırmış bir kulüp. Fenerbahçe'nin yeri bende ayrıdır" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin yeri Şampiyonlar Ligi"
Çok önemli insanlarla çalışma fırsatı yakaladığını söyleyen Sow, Fenerbahçe'nin ligdeki sıralamasının kendisini üzdüğünü söyledi. "Umarım büyük Fenerbahçe geri döner" temennisinde bulunan Moussa Sow, "Fenerbahçe'nin yeri Şampiyonlar Ligi" dedi.

Sık sık Türkiye'ye geldiğini söyleyen Senegalli oyuncu, birkaç sene daha futbol oynamayı düşündüğünü söyledi. 

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