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12. sınıf kimya konuları 1. dönem işlenen konular neler?

Bu sene YKS yani üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için güzel haber geldi. 2020 yılında 25-26 temmuzda yapılacak YKS sınavında 12. sınıfın sadece 1. döneminden sınavda soru çıkacak. Peki YKS sınavı 12. sınıf 1. dönem kimya ders konuları neler?

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YKS sınavı yani üniversite sınavı bu sene 25-26 Temmuz'da yapılacak. Koronavirüs nedeniyle okula gidemeyen öğrencileri rahatlatacak bilgi ise MEB'den geldi. Yapılan son açıklamaya göre YKS sınavında 12. sınıfın sadece 1. döneminde işlenen derslerden sınavda soru çıkacak. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 

Sadece birinci döneminden sorumlu

12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

YKS, 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
 
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve  ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz."  ifadelerini kullandı.

12. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı
Kimya ve Elektrikİndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
Elektrot Potansiyelleri
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
Elektroliz
Korozyon
Karbon Kimyasına GirişAnorganik ve Organik Bileşikler
Basit Formül ve Molekül Formülü
Doğada Karbon
Lewis Formülleri
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
Organik BileşiklerHidrokarbonlar
Fonksiyonel Gruplar
Alkoller
Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler
Esterler

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