İranlı din adamının esans koklattığı koronavirüslü hastalar 3 gün sonra öldü

İran'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastaneye giden ve kendi yaptığı esansı hastalıkla mücadele eden kişilere koklatarak, iyileşeceklerini söyleyen din adamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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İran medyasında yer alan habere göre ülkenin kuzeyindeki Anzali kentinde koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye giden Kohinsal, buradaki hastalara esans koklatarak bu şekilde iyileşeceklerini söyledi.

Adını 'peygamber kokusu' koyduğu esansının hastaları iyileştireceğini söyleyen Kohinsal hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hastalar 3 gün sonra hayatını kaybetti

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıkan olayda, kendisini din adamı olarak tanıtan adamın esans koklattığı hastalar 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Yaşananların ardından din adamı ile ilgili hastaların hayatını tehlikeye attığı yönde karar çıkarıldı. Kararın ardınan harekete geçen güvenlik güçleri, din adamını bulmak için uğraşıyor.

İran'da ölü sayısı 2378'e yükseldi

Bilindiği üzere İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 144 kişi daha arttı, 2 bin 378'e yükseldi. Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 bini aştı.