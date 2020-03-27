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IMF koronavirüs için ilk krediyi o ülkeye verecek

Uluslararası Para Fonu IMF'nin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan krizle mücadele için Kırgızistan'a yaklaşık 120 milyon 900 bin dolar tutarında mali destekte bulunacağı açıklandı.

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IMF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın Kovid-19 ile ilgili sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için acil maddi yardım talebinin 26 Mart itibarıyla onayladığı kaydedildi.

Kırgızistan'a Kovid-19 salgınının patlak vermesinden kaynaklanan acil ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılamak için 120 milyon 900 bin dolar sağlanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kredinin IMF Yönetim Kurulu'nun pandeminin başlamasından bu yana dünya çapında onayladığı ilk acil kredi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, IMF desteğinin, salgın nedeniyle makroekonomik göstergeleri zayıflayan ve yaklaşık 400 milyon dolar olarak tahmin edilen bir ödemeler dengesi açığı oluşan Kırgızistan ekonomisine güven oluşturmayı hedeflediğinin ayrıca Kovid-19 ile ilişkili temel sağlık maliyetleri için finansal alanın korunmasına da yardımcı olacağının altı çizildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, IMF Kırgızistan Daimi Temsilcisi Tigryan Pogosyan'ı dün kabul ederek, mali yardım talebinde bulunmuştu.Kırgızistan Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin IMF'ye 139 milyon dolar borcu bulunuyor.

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