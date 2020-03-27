HABER /  EĞİTİM
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

12. sınıf geometri 1. dönem ders konuları 2020

Bu sene YKS yani üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için güzel haber geldi. 2020 yılında 25-26 temmuzda yapılacak YKS sınavında 12. sınıfın sadece 1. döneminden sınavda soru çıkacak. Peki YKS sınavı 12. sınıf 1. dönem Matematik ders konuları neler?

Abone ol

YKS sınavı yani üniversite sınavı bu sene 25-26 Temmuz'da yapılacak. Koronavirüs nedeniyle okula gidemeyen öğrencileri rahatlatacak bilgi ise MEB'den geldi. Yapılan son açıklamaya göre YKS sınavında 12. sınıfın sadece 1. döneminde işlenen derslerden sınavda soru çıkacak. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 

Sadece birinci döneminden sorumlu

12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

YKS, 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
 
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve  ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz."  ifadelerini kullandı.

12. Sınıf Geometri Konuları ve Müfredatı
TrigonometriToplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler
DönüşümlerAnalitik Düzlemde Temel Dönüşümler
Analitik GeometriÇemberin Analitik İncelenmesi
12. Sınıf Geometri Temel Düzey Konuları
ÖlçmeÇevre, Alan ve Hacim Ölçme
Katı CisimlerKüre ve Silindir

SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere Başbakanı Johnson ve Sağlık Bakanı da koronavirüse yakalandı İngilizler şokta!
Koronavirüs yüzünden ölmüştü! Aytaç Yalman hastaneye yatmayınca virüs yayılmış
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Nijerya'daki Lassa ateşi salgınında ölü sayısı 176'ya çıktı
Oğluna sarılamayan doktor gözyaşlarına boğuldu
İstanbul’da maske satışında silahlar konuştu! 2'si ağır 4 yaralı
Yapı Kredi Diyarbakır şube müdürü koronavirüsten öldü
ÖNCEKİ HABERLER
12. sınıf kimya konuları 1. dönem işlenen konular neler?
İranlı din adamının esans koklattığı koronavirüslü hastalar 3 gün sonra öldü
IMF koronavirüs için ilk krediyi o ülkeye verecek
Ali Erbaş: Başkalarına zarar vermek kul hakkı ihlalidir
LGS sınav konuları 8. sınıf 1. dönem konular ders ders örnek sorular
Şaban ayı ibadetleri ilk 10 günü okunacak duası
Yorumlar