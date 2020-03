İngiltere Başbakanı Johnson ve Sağlık Bakanı da koronavirüse yakalandı İngilizler şokta!

Dünyayı saran ölümcül salgın koronavirüs (Kovid-19) İngiltere'de üst düzey isimlere bulaşmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İngiltere Prensi Charrles'in koronavirüs olduğu haberini sindiremeden Başbakan Johnson'ın koronavirüs olyduğinu öğrenen İngilizlere bbir son dakika darbesi de Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan geldi. Hancoock da koronaya yakalandı.

İngiliz lider karantinaya alındı

Johnson'a yapılan testin pozitif çıkması üzerine, İngiliz liderin karantina altına alındığı bildirildi. Johnson'da hafif semptomlar gözlenmesi üzerine testin yapıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, Johnson'ın hükümete liderlik etmeye devam edeceği belirtildi.

"Şimdi kendimi tecrit ediyorum"

Twitter'dan bir video ile duyuru yapan Başbakan Johnson, şu ifadeleri kullandı: "Son 24 saat içinde hafif semptomlar geçirdim ve koronavirüs için testim pozitif çıktı. Şimdi kendimi tecrit ediyorum, ancak bu virüsle savaşırken hükümete liderlik yapmaya video konferans yoluyla devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz."

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri