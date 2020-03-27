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İngiltere Başbakanı Johnson ve Sağlık Bakanı da koronavirüse yakalandı İngilizler şokta!

İNGİLTERE'den son dakika şok bir haber geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yapılan coronavirüs testi pozitif çıktığı duyuruldu. İngilizler Prens Charles ve Başbakan Johnson şokunu atlatamadan bu sefer de Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüse yakalandı.

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Dünyayı saran ölümcül salgın koronavirüs (Kovid-19) İngiltere'de üst düzey isimlere bulaşmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İngiltere Prensi Charrles'in koronavirüs olduğu haberini sindiremeden Başbakan Johnson'ın koronavirüs olyduğinu öğrenen İngilizlere bbir son dakika darbesi de Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan geldi. Hancoock da koronaya yakalandı. 

İngiliz lider karantinaya alındı

Johnson'a yapılan  testin pozitif çıkması üzerine, İngiliz liderin karantina altına alındığı bildirildi. Johnson'da hafif semptomlar gözlenmesi üzerine testin yapıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, Johnson'ın hükümete liderlik etmeye devam edeceği belirtildi. 

"Şimdi kendimi tecrit ediyorum"

Twitter'dan bir video ile duyuru yapan Başbakan Johnson, şu ifadeleri kullandı: "Son 24 saat içinde hafif semptomlar geçirdim ve koronavirüs için testim pozitif çıktı. Şimdi kendimi tecrit ediyorum, ancak bu virüsle savaşırken hükümete liderlik yapmaya video konferans yoluyla devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz."

Sağlık Bakanı da koronavirüs oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberi sonrası Sağlık Bakanı Matt Hancock'un koronavirüse yakalandığı belirtildi. Koronavirüs hakkındaki 'umursamaz' açıklamalarıyla tartışma başlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüse yakalandığı haberi gündemdeki yerini korurken Sağlık Bakanı Hancock'un da koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif olarak sonuçlandığı açıklandı.

Prens Charles da yakalanmıştı

İngiltere'de dün de Prens Charles'ın koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

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