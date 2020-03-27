DGS ne zaman 2020 DGS ertelendi mi ÖSYM yeni sınav tarihleri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok sınav ertelendi. Peki DGS sınavı ne zaman yapılacak, DGS sınavı ertelendi mi sorusu merak konusu.

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DGS ertelendi mi sorusu ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. DGS ne zaman yapılacak? Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler arasında merkezi sınavların ertelenmesi de yer alıyor. Konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında YKS'nin ertelendiği duyuruldu.

Peki DGS ne zaman yapılacak?

DGS ERTELENDİ Mİ?

DGS'nin ertelendiği ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin belirlediği tarihe göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos 2020’de yapılacak. Sınav süresi ise 150 dakika olacak.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

DGS başvurularının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir duyuru yayınlanmadı.

İŞTE ERTELENEN SINAVLAR VE YENİ TARİHLERİ

ÖSYM'nin sayfasında şu şekilde duyuruldu:

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,

- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,