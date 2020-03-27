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Erdoğan bakanlarla koronavirüs ile ilgili gelişmeleri video konferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine üyeleriyle yapılan toplantıda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler masaya yatırıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri ile video konferansla toplantı yaptı.

Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı. Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Bakanlarla koronavirüs toplantısı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede koronavirüs salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'de son durum

Türkiye'de 3 bin 629 koronavirüs vakası görüldü, 75 kişi hayatını kaybetti.

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