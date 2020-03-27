Ekrem İmamoğlu koronavirüsle ilgili yeni tedbirleri açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehirde alınan yeni tip koronavirüs önlemlerini açıkladı. İmamoğlu “İBB olarak onlarca yeni uygulamayı hayata geçirdik.Temel önceliğimiz sorumluluğumuz olan kamu hizmetlerinin sağlamak” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs tedbirlerini açıkladı. İmamoğlu “Yenikapı’da ilk aşamada bin yataklı daha sonra 7 bin yataklı bir çadırı hayata geçirmemiz mümkün ” dedi.

İmamoğlu’nun açıklamasından başlıklar şöyle:

“Zor günlerin henüz başındayız. Bu mücadele tek başına bir hükûmetin altından kalkabileceği mücadele değildir, herkes bu ortak mücadelenin parçası olmakla yükümlüdür.

Temel önceliğimiz sorumluluğumuz olan kamu hizmetlerinin sağlamak

İBB olarak onlarca yeni uygulamayı hayata geçirdik.Temel önceliğimiz sorumluluğumuz olan kamu hizmetlerinin sağlamak.

Gıda ve perakende sektöründekilerle acil toplantı yaptık. Bu toplantılar neticesinde bu şehirde yaşayan herkes emin olsun ki 16 milyon temel gıda ve temizlik malzemelerine erişimde sıkıntı olmayacak. İhtiyaç fazlası gıda ve hijyen malzemesi lütfen stoklamayalım.

Sağlıkçılara teşekkür

Sağlık emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının kendi ailelerini korumak zorundayız biliyoruz, bakanlığımızda çalışıyor. Yurt, misafirhane gibi yerleri tespit edip bakanlıkla paylaşıyoruz.

Toplamda 2 bin odanın sağlıkçılara sağlanması için mutabakat sağladık otel sahipleriyle.

Evde kalma sürecinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Ortak dayanışmayla İBB olarak destek oluyoruz, valiliğin gıda yardımına da lojistik desteği sağladığımızı duyurmak isterim.

Kriz ilerledikçe uygulamalar burada geliştirilecek. İstanbul’un gönüllülerini koordine edeceğiz. Zor durumdaki vatandaşlarımıza ellerini uzatmak isteyenlere buradan sesleniyorum, koordinasyon merkezimizi yardımlarınızı ulaştıracaktır.

İBB, bu süreçte daima bilimsel olarak hareket edecektir. Koordinasyon merkezinde salgınla ilgili her şey takip edilecek, alınacak önlemlere karar verilecek.

Bazı mekanların sahra hastanesi olarak kullanılması için çalışma