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Yapı Kredi Diyarbakır şube müdürü kim koronavirüs iddiası vahim

Türkiye'de koronavirüs ölümleri, giderek artarken vahim bir iddia da Diyarbakır'dan geldi. Yapı Kredi Diyarbakır Ofis şubesi Müdürü Mehmet Beşir Öncel'in koronavirüsten öldüğü haberleri yayıldı. Peki Beşir Öncel kimdir, neden öldü?

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Koronavirüs’e bağlı ölüm haberlerine Yapı Kredi Diyarbakır Ofis şubesi de eklendi. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün tarafından çalışanlara verilen bilgiye göre bankanın Diyarbakır Ofis şubesi Müdürü Mehmet Beşir Öncel hayatını kaybetti.

T24'ün haberine göre Öncel’in ölümü sonrasında Yapı Kredi Ofis şubesi tedbir amaçlı kapatıldı. Şubede görev yapan diğer bankacılar da yakın izlemeye alındı. 

Koronavirüsten öldüğü iddia edilen Mehmet Beşir Öncel hakkında henüz bir bilgi yok, detayları paylaşacağız

Koronavirüs vakalarında son durum

Koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşmıştı. Buna göre Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 16 hastanın yaşamını yitirdi. Bugüne kadar koronadan ölenlerin sayısı 75'e çıktı. 1196 yeni koronavirüs tanısı konulurken toplam sayı 3629'a yükseldi

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