RTÜK’ten Halk TV’ye “korona virüs” cezası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın basın toplantısında açıkladığı bilgileri yanlış aktararak, 601 sağlık çalışanının korona virüs nedeniyle öldüğünü duyuran Halk TV’ye RTÜK tarafından idari yaptırım uygulandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı korona virüsten etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını, izleyicilerine, “Türkiye’de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti” şeklinde yansıtan Halk TV’nin raporu, bugünkü RTÜK gündeminde görüşüldü.



Halk TV’ye idari para cezası

Ekrana yansıyan yanlış, RTÜK izleme uzmanlarının raporlarına yansıdı. Yayında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadan, kamuoyunda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek biçimde doğru olmayan bilgilerin aktarıldığı şeklindeki raporu değerlendiren Üst Kurul, tespit edilen kusuru yerinde bularak Halk TV’ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

Gözleri dolarak açıklamıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 601 sağlık çalışanının Koronavirüse yakalandığını söylemişti. Koca, bu açıklamları yaparken gözleri dolmuş sözleri ağzında düğümlenmişti adeta.

Fahrettin Koca ne demişti?

Fahrettin Koca, açıklamasının sağlık çalışanları ile ilgili bölümünde şu ifadeleri kullanmıştı: "DSÖ Avrupa Direktörüyle görüştüğümde Avrupa'da görülen vakaların yüzde 10'unun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Bizde öyle bir oran yok. Ama her geçen gün bu pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu hem hekim hem hemşire hem sağlık çalışanı arkadaşlarımızda hem yardımcı personelimizde fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek, 601 kişi. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzlarında. Dolayısıyla özellikle koruyucu malzeme noktasında eksiklik oluşturmama noktasında her türlü gayret içinde olduğumuzdan emin olun. Eğer bu anlamda herhangi birileri 'Ben malzemeye ulaşamıyorum' diyorsa lütfen bize ulaşsın, bütün birimleri aşarak bize ulaşsın. Bu alanda eksiklik oluşturmayacağız. Onun için yurt dışına ihracatı kestik, bütün imalatı ülkemize ve sağlık çalışanlarımızın öncelikli olarak bu ihtiyacını gidermek için sağlıyoruz. Hep birlikte ne kadar özverili ve fedakâr, cephede özellikle mücadele eden, riskli olan sağlık personelinin olduğunu hepimiz görüyoruz, bizler de onları korumak için her türlü tedbiri devam ediyor olacağız."

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