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Antalya'da kavga eden dilencileri ayıramayan polis biber gazına başvurdu

ANTALYA'da iki dilenci kadın bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma şiddete dönüşünce trafik polisi, biber gazıyla müdahale ederek ikiliyi ayırdı. İkilinin kavga sonrası dilenmeye devam etmesi herkesi şaşırttı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik polisi, sosyal mesafeyi hiçe sayıp, saç saça kavgaya tutuşan dilenci kadınları biber gazı sıkarak ayırdı.

Trafik polisi yokmuş gibi kavgaya devam ettiler

Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde dilencilik yapan 3 kadın, pazartesi günü saç saça kavga etmeye başladı. Dilenci kadınlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, kendilerini ayırmaya çalışan trafik polisine rağmen kavgayı sürdürdü.

Biber gazının ardından dilenmeye devam ettiler

Polisin biber gazı sıkmasıyla ayrılan kadınlar, bir süre sonra caddede dilenmeye devam etti. Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavga eden 3 dilencinin yanına gelen polis memurunun, kadınları ayıramayınca biber gazı sıktığı anlar yer alıyor. 

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