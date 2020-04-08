Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde marketler zincirinde kasiyere doğru hapşıran bir müşteriye şikayet üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL ceza kesildi.Abone ol
Safranbolu'da markette alışveriş yapan A.K isimli şahısın kasiyere doğru hapşırması sonucu insan sağlığını tehlikeye atmaktan para cezası kesildi.
Tartışma yaşandı, kasiyer polis çağırdı
Olay, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren bir marketler zincirinde meydana geldi. iddiaya göre, markette alışveriş yapan A.K isimli şahıs, kasiyere doğru hapşırdı. Yaşanan tartışmanın ardından kasiyerin şikayeti üzerine gelen polis ekipleri, A.K.'ye insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL para cezası kesti.