HABER /  GÜNCEL

Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde marketler zincirinde kasiyere doğru hapşıran bir müşteriye şikayet üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL ceza kesildi.

Abone ol

Safranbolu'da markette alışveriş yapan A.K isimli şahısın kasiyere doğru hapşırması sonucu insan sağlığını tehlikeye atmaktan para cezası kesildi.

Tartışma yaşandı, kasiyer polis çağırdı
Olay, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren bir marketler zincirinde meydana geldi. iddiaya göre, markette alışveriş yapan A.K isimli şahıs, kasiyere doğru hapşırdı. Yaşanan tartışmanın ardından kasiyerin şikayeti üzerine gelen polis ekipleri, A.K.'ye insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL para cezası kesti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de koronavirüsten bir günde 1918 ölüm daha
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vekillere çağrı
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı! Moral çok önemli
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman koronavirüs nedeniyle öldü
Ekrem İmamoğlu'nu böyle tehdit etti: Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm
Türkiye'nin korona önlemleri İsrail'in gündeminde! Erdoğan’ı örnek almalıyız
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs hastası hastaneden kaçmaya çalıştı
Juventus'tan Merih Demiral kararı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilere takıldı kimin duası kabul oldu
İBB ihaleye çıktı! İstanbullulara 500 bin yardım kolisi dağıtacak
Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı'yla kritik görüşme
Kurban Bayramı 2020 ne zaman hangi aya denk geliyor?
Yorumlar 1 yorum