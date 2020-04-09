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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musevi dininin mensuplarına Hamursuz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamursuz Bayramı münasebetiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve saygının, barışın ve huzurun temeli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadesini kullandı.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah vesilesiyle Musevi vatandaşları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Hamursuz Bayramı münasebetiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve saygının, barışın ve huzurun temeli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Ülkemiz tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, aziz milletimiz bir kez daha birlik ve beraberlik içinde her zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermiştir. Bu anlayışla 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Musevi vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

Tüm vatandaşlarımızın omuz omuza geleceğe yürüyüşü, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Bayramları vesilesiyle barış içinde birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilere esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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