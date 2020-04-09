İsrailli gazeteciden çok konuşulucak itiraf: Erdoğan'ı örnek almalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde aldığı vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak olan maske kararının ardından İsrailli gazeteci Amichai Stein, ''Erdoğan'ı örnek almalıyız'' açıklamalarında bulundu.

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İsrailli gazeteci Amichai Stein, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinde örnek alınması gerektiğini yazdı.

Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 1 buçuk milyona yaklaştı. İran, İtalya, İspanya ve ABD gibi ülkeler salgını hafife alırken, Türkiye virüse karşı en erken tedbir alan ülkelerden biri oldu.

Türkiye'nin ücretsiz maske dağıtması dünyada gündem oldu

Koronavirüsün dünyada yayılmaya başladığı ilk günden itibaren Türkiye'nin aldığı önlemler bütün dünyanın dikkatini çekerken son gelişmeler ise adeta gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla tüm ülkede maske satışı durduruldu. Maskeler PTT ve e- Devlet üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. İsrail'de Erdoğan gündemin ilk sırasına yerleşti.

"Erdoğan'ı örnek almalıyız''

İsrailli gazeteci Amichai Stein, Twitter hesabından "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan'ı örnek almalıyız." diye yazdı.