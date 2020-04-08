152 Türk'ün mahsur kaldığı gemiden haber var

Gemide karantinada tutulan Türk vatandaşları, cep telefonuyla video çekerek mesaj yolladı. Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, ancak sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bizi merak etmeyin. Süreç çok güzel devam ediyor. Ailelerimiz bizi merak etmesin. Gemide her şey gayet yolunda. Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Sıkıntımız yok huzurumuz yerinde kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.