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Radamel Falcao ayrılıyor mu ? İşte son durum

Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle bu sezon yeterince faydalı olamadığı Galatasaray’da kalıp, gelecek sezon daha iyi performans göstermeyi hedefliyor.

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Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan Radamel Falcao, son dönemde adı transfer haberlerinde en çok yer alan futbolcu oldu.

Arap basınında çıkan haberlerde Kolombiyalı santrforla başta Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere çok sayıda Körfez ülkesi kulübünün ilgilendiği ileri sürüldü. Birbiri ardına ortaya atılan bu iddialara karşın Falcao’nun Galatasaray’dan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği belirtildi.

Kendisini ispatlamak istiyor
Sakatlığı nedeniyle haftalarca forma giyemeyen tecrübeli oyuncunun, önümüzdeki sezon sarı kırmızılı takımda kalıp çok daha iyi performans göstermeyi hedeflediği ifade edildi.

Gitmek istemiyor
Ailesi ile İstanbul’da çok mutlu olan Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada, Kolombiya ya da Fransa’ya gitmek gibi bir talepte bulunmadı. Transferi tüm dünyada büyük yankı yaratan 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 10 gol attı, 1 asist yaptı.

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