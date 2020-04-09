Fatih Terim'in maaşında indirim yapılmayacak

Galatasaray gelecek sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon Euro’ya çekme kararı alırken, Fatih Terim için kulübün herhangi bir tasarrufta bulunmayacağı öğrenildi.

Abone ol

Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan finansal krizin etkilerini azaltmayı hedefleyen Galatasaray Yönetimi’nin aldığı radikal kararlardan biri, gelecek sezon futbol takımındaki maaş limitini 1.5 milyon Euro’ya çekmek olmuştu.

Sarı-Kırmızılılar, mevcut kadroda yüksek maaş alan isimlerle yolları ayırıp bundan sonraki transferlerde veya kontrat görüşmelerinde yeni limiti göz önünde bulundurarak teklif yapacak.

İndirim teknik heyet için geçerli değil

Fanatik'te yer alan habere göre; indirim kararına sıcak bakmayan oyunculara kulüp tarafından herhangi bir baskı kurulmayacak. Ayrıca teknik heyet için de yönetimin bir tasarrufunun bulunmadığı öğrenildi.

2.5 milyon Euro

Opsiyon maddesine 1 yıl daha Senelik 18 milyon Türk Lirası karşılığında 2+3 yıllık mukaveleye imza atan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in maaşı, bugünkü döviz kuruyla yaklaşık 2.5 milyon Euro yapıyor. 66 yaşındaki çalıştırıcının mukavelesindeki ilk iki yıllık süre önümüzdeki sezon sonunda bitecek.

Tarafların daha sonra opsiyon maddesini görüşmek üzere masaya oturması gerekiyor. Sürecin ne şekilde devam edeceği ise büyük merak konusu. Sarı-Kırmızılılar, bir an önce salgının sona ermesini ve şampiyonluk yarışının kaldığı yerden sürmesini bekliyor.