Dolar yükseliş trendine girdi! Sürekli artıyor

Dolar/TL bugün 6,77 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7,37 seviyesinde seyrediyor.

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Koronavirüs salgınıyla ilgili endişelerle birlikte dünya genelinde hükümetlerin aldığı önlemler de takip ediliyor. Son olarak Japonya'nın 998 milyar dolarlık bir ekonomik destek paketi açıklaması piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Dolar/TL bugün 6,76 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7,36 seviyesinde seyrediyor.

Petrol ve altın fiyatlarında da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

Petrol fiyatları

Önceki gün içerisinde 34 doların üzerini gördükten sonra akşam saatlerinde 31 dolara çekilen petrol fiyatları, bu sabah 33 dolar civarında fiyatlanıyor.

9 Nisan altın fiyatları

Çeyrek altın: 521 Lira

Yarım altın: bin 141 Lira

Gram altın: 359,80 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira