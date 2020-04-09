Dolar yükseliş trendine girdi! Sürekli artıyor

Dolar/TL bugün 6,77 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7,37 seviyesinde seyrediyor.Abone ol
Koronavirüs salgınıyla ilgili endişelerle birlikte dünya genelinde hükümetlerin aldığı önlemler de takip ediliyor. Son olarak Japonya'nın 998 milyar dolarlık bir ekonomik destek paketi açıklaması piyasalar tarafından olumlu karşılandı.
Dolar/TL bugün 6,76 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7,36 seviyesinde seyrediyor.
Petrol ve altın fiyatlarında da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.
Petrol fiyatları
Önceki gün içerisinde 34 doların üzerini gördükten sonra akşam saatlerinde 31 dolara çekilen petrol fiyatları, bu sabah 33 dolar civarında fiyatlanıyor.
9 Nisan altın fiyatları
Çeyrek altın: 521 Lira
Yarım altın: bin 141 Lira
Gram altın: 359,80 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira
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