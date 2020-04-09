Elazığ'da polis kağıt toplayıcısına koronavirüs cezası kesti vali cezayı affetti

ELAZIĞ'da çevre yolu üzerinde sepetli motorla hurda toplayan A.K.’ye polisler, 3 bin 150 TL "koronavirüs tedbirlerini ihlal"den toplam 5 bin 606 TL ceza kesti. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım,o cezayı iptal etti, A.K.ve ailesine de yardım edilecek.

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Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sepetli motosikletle hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan bir kişiye yazılan 3 bin 150 TL’si "korona virüs" tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, toplam 5 bin 606 TL cezayı iptal etti. Ayrıca Vali Kaldırım, şahsın evde kalması konusunda uyarıldığını, mağduriyetleri durumunda ise kendilerine Valilik tarafında yardım yapılacağını ifade etti.

Valilikçe sokaklarda kağıt toplamak yasaklandı

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da koronavirüsle mücadele kapsamında geri dönüşüm fabrikası olan işletmelerin görevlileri ve çalışanları haricinde geri dönüşüm malzemelerinin toplanması yasaklanmıştı. Bu kapsamda şehir içinde olduğu gibi yollarda da uygulama yapan polis, Güney Çevre Yolu’nda sepetli motorla topladığı hurda ve geri dönüşüm malzemelerini götüren A.K.’yi fark edip durdurdu.

Şahsın kağıt toplamakta kullandığı motosiklet de bağlanarak otoparka çekildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 bin 150 lira ceza kesildi

Ekipler, şahsa yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5’inci maddesi gereği korona virüs tedbirlerine aykırılıktan tutanak tutarak 3 bin 150 TL daha para cezası kesilmesini sağladı.

Vali cezayı öğrenince iptal etti, aileye yardım edilecek

Toplamda 5 bin 606 TL para cezası kesilen şahsın cezası ise durumdan haberdar olan Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından iptal edildi. Öte yandan Vali Kaldırım, şahsın evde kalması konusunda uyarıldığını, mağduriyetleri durumunda ise kendilerine valilik tarafında yardım yapılacağını ifade etti.