4 büyüklerde 29 futbolcuya sözleşme ayarı

FIFA, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle sözleşme tarihlerini sezonun bitimine endeksledi. Bu karardan; Beşiktaş’tan 8, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe’den de 7’şer futbolcu etkilendiler.

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Koranavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenirken merak edilen konulardan birisi de sözleşmeleri 30 Mayıs'ta sona eren futbolcuların durumları. FIFA, önceki gün yaptığı toplantıda bu konudaki kararını verdi.

Sabah'ın haberine göre; sözleşmelerin sezonun tamamlanmasına kadar geçerli olacağı açıklandı. Buna göre 30 Mayıs'ta mukavelesi biten futbolcu, kulüple ilişiğini kesemeyecek ve ligler yeniden başlayıp, sezonun sona ermesini bekleyecek.

29 futbolcuyu etkileyecek

Bu durum dört büyük kulüpte 29 futbolcuyu etkileyecek. Beşiktaş'ta 8, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de ise 7'şer oyuncu ayrılık için bu sezon Süper Lig'in sona ermesini beklemek zorunda kalacak.