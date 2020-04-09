Koronavirüsü 48 saat içinde öldüren ilaç bulundu! Bomba gelişme

Parazit öldürücü ilaç olan Ivermectin’in, antiviral etkiye sahip olduğu ve koronavirüsü hücre kültürlerinde 48 saat içerisinde öldürdüğü belirtildi.

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Avustralya’nın Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi ve Kraliyet Hastanesi’nden bilim insanları, laboratuvar koşullarında Ivermectin’in koronavirüslü hücreler üzerinde etkisini analiz etti.

48 saat içinde yok ediyor

Bunun için hücrelere, koronavirüs bulaştırıldıktan 2 saat sonra ilaç uygulandı. Bir doz Ivermectin sayesinde, viral RNA miktarının 24 saat sonra yüzde 93, 48 saat sonra da en az yüzde 99 oranında azaldığı ortaya çıktı.

Tüm viral materyalleri yok ediyor

Haberde, "Bu etki, Ivermectin’in neredeyse tüm viral materyallerin kaybına yol açtığını gösteriyor" denildi. Aynı zamanda Ivermectin’in deney sırasında numuneler üzerinde toksik etki göstermediği kaydedildi.