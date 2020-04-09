KYK öğrenim kredisi borcu olanlara müjde! İndirim ve erteleme torba yasaya eklendi

Ülkemizde üniversite döneminde KYK öğrenim kredisi alıp ödeyemeyen onbinlerce vatandaşa müjdeli haber geldi. KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi.

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Hükümet bilindiği üzere koronavirüs sürecinde bir dizi ekonomik tedbir kalkanı için kolları sıvadı. Ölümcül salgın nedeniyle ekonomik anlamda zor durumdaki halkın maddi yükünü azaltmak için her gün yeni destek ve uygulamaları devreye sokan hükümet KYK öğrenim kredisi borcu olanları da unutmadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan 62 maddelik torba yasa taslağında, KYK borçlarının indirime gidilmesi ve borç için erteleme uygulanmasını içeren madde de yer aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağı, görüş alınmak üzere sivil toplum kuruluşlarına gönderildi. Toplam 62 maddeden oluşan yasa taslağı farklı konularda düzenlemeler içeriyor. Bu düzenlemeler arasında, üniversite öğrencilerinin aldığı KYK kredilerine ilişkin madde de yer aldı. Torba yasaya, KYK borçları için indirim ve erteleme uygulanmasını öngören madde eklendi.

KYK borçlarına erteleme ve indirim

62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili bölüm şu şekilde:

"Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak."

Öğrenim kredisi borçları nasıl hesaplanıyor

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık 2019'da Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen 'Her İnsan Bir Dünya' temalı programda konuşmuştu. Erdoğan, KYK borçları için açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Kredi olayı farklı. Krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır. Sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı da ona göre inşallah atacağız. Öğrencilerin lehine bir adım atacağız" ifadelerini kullanmıştı.