Biz bize yeteriz Türkiye kampanyasına kim kaç maaş bağışladı? İşte bağışlar
Dün akşam saatlerinde ülkemizde alınan koronavirüs önemleri kapsamında hayata geçirilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek bağış kampanyası başlatıldığını açıkladı. İşte Milli Dayanışma Kampanyası katılan isimler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya çapında tehdit haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgını ile ilgili 'ulusa sesleniş' konuşmasında yaptığı açıklamalar sonrası ülke genelinde devletin öncülüğünde bir bağış kampanyasını başlatıldığını duyurmuştu. Erdoğan'da ilk bağışçı olarak 7 aylık maaşını verdi. Erdoğan ayrıca 'kabine üyeleri ve eşlik edenler kampanyaya 5 milyon 200 bin lira bağışta bulundu" dedi. Peki Erdoğan'ın çağrısı sonrası çığ gibi büyüyen Milli Dayanışma Kampanyasına kimler katıldı?
Bahçeli'den destek
MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kampanyaya destek verdiğini açıklayarak, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop 5 maaşını bağışladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.
Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum.