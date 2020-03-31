Biz bize yeteriz Türkiye kampanyasına kim kaç maaş bağışladı? İşte bağışlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya çapında tehdit haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgını ile ilgili 'ulusa sesleniş' konuşmasında yaptığı açıklamalar sonrası ülke genelinde devletin öncülüğünde bir bağış kampanyasını başlatıldığını duyurmuştu. Erdoğan'da ilk bağışçı olarak 7 aylık maaşını verdi. Erdoğan ayrıca 'kabine üyeleri ve eşlik edenler kampanyaya 5 milyon 200 bin lira bağışta bulundu" dedi. Peki Erdoğan'ın çağrısı sonrası çığ gibi büyüyen Milli Dayanışma Kampanyasına kimler katıldı?