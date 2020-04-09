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Cristiano Ronaldo'nun 58 milyon TL’lik sığınağı

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Koronavirüs yüzünden kendini karantinaya aldığı lüks malikanesi için servet harcadı. Ronaldo sevgilisiyle birlikte antrenman yapmayı da ihmal etmedi.

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Koranavirüs salgınının başlamasıyla birlikte ülkesi Portekiz'in Medeira şehrinde kendisini ve ailesini karantinaya alan Cristiano Ronaldo, malikanesini 7 milyon pound (58 milyon TL) harcayarak dünyanın en lüks sığınağına çevirdi.

Çevresindeki depo gibi yerleri de satın alarak malikaneye ekleyen Ronaldo'nun evinin bazı özellikleri şöyle:

* 2 büyük, 2 küçük de küçük yüzme havuzu, jakuzi ve futbol sahası var.
* Evin son iki katı ailenin özel alanı ve kendi odaları bulunuyor. Ancak malikanenin kaç odası ve banyosu olduğu bilinmiyor.
* Portekizli futbolcunun lüks otomobillerinin yer aldığı 5 araçlık garaj var.
* Birisi sadece Ronaldo'ya özel iki spor salonu bulunuyor.

'En güzel antrenman partnerim'
Adada kendini karantina altına alan Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri takipçileri ile paylaştı. Ronaldo'ya çalışmalarında sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı. Portekizli futbolcu, videoyu 'En güzel antrenman partnerim' notu ile yükledi.

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